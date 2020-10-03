أحمد سويلم معلقًا على كشف حساب «كتاب مصر»: الإنجازات غير فاعلة

علق الشاعر أحمد سويلم على ما جاء بالنشرة الإخبارية بمجلة "الكاتب المصري" التي يصدرها اتحاد كتاب مصر، من كشف حساب مجلس إدارة النقابة وتناوله لما تم إنجازه، قائلًا: "الكلام قديم".وأوضح سويلم، في تصريح لـ"الدستور"، أن الإنجازات غير فاعلة، وتركزت على الأنشطة الثقافية وأهملت صحة الأعضاء من خلال المشروع الصحي الفاشل الذي يشكو منه الأعضاء، كما اعتبر تقسيم وديعة الشارقة مناصفة بين الاتحاد والصندوق إنجازًا، وكانت شروطها في البداية 75% من العائد للحالات الحرجة و25% للمعاشات، فصارت 50% من العائد لأنشطة الاتحاد والمصروفات اليومية و50% تحصل عليه الشركة الاستثمارية صاحبة مشروع العلاج الذي لا يغطي كل الأمراض ولا المحافظات.وتابع: ثم من الإنجازات إيقاف تحويل المعاش على البنوك واستخراج فيزة البنك الأهلي، وعلى العضو- كبير السن- أن ينرل من بيته كل شهر ليقف في طابور ماكينة الصرف ليحصل على معاشه، بل إن كثيرًا من هذه البطاقات لا يعمل منذ يناير، ويشكو الكثيرون من عدم الحصول على معاشاتهم، مضيفًا: نريد الإشارة إلى إنجازات حقيقية لصالح الأعضاء وليس مجرد أنشطة وجوائز وإعانات نشر ومكافآت فحص.وتساءل سويلم: إلى متى يمارس رئيس الاتحاد (المنتهية ولايته) هذا التعنت في عدم إجراء الانتخابات منذ مارس حتى اليوم "بالمخالفة للقانون"؟