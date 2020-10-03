ياسين سالم: الشيخ صباح لم يتخل عن فلسطين حتى فاضت روحه

قال ياسين سالم، الباحث في الإسلام السياسي، إن وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح رحمه الله خسارة لأبناء الخليج، مؤكدا أن رحيله سيخلق فراغا كبيرًا على الساحة العربية لما يتمتع به من حكمة وخبرة طويلة في تفاصيل القضايا العربية كونه أمضى جل حياته وزير للخارجية.وأضاف في تصريحات لـ"الدستور" أن الشيخ صباح كان له دور كبير في حل أو التدخل لأجل حل قضايا عالقة كثيرة بين الدول العربية والإسلامية، سواء النزاعات السياسية أو القضايا الإنسانية كالكوارث الطبيعية أو ماتخلفه الحروب وكانت له اليد البيضاء في الدعم السخي للشعوب والدول المنكوبة، فإنجازاته هي إنسانيته التي شهد له بها العالم.وتابع: يكفي انه لم يقصر مع بلده الكويت وأبناء شعبه فقد قدم الكثير، والبصمة التي لن ينساها له أبناء الشعب الفلسطيني وقوفه مع القضية ماديًا وسياسيًا ومعنويًا ولم يوافق على مشروع التطبيع حتى فاضت روحه الطاهرة.