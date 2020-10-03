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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

غدًا.. ماجستير يناقش شعر عبدالله الأنور بجامعة الأزهر فى سوهاج

السبت 03/أكتوبر/2020 - 02:46 م
جريدة الدستور
نعمات مدحت
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تشهد كلية الدراسات الإسلامية للبنات بجامعة الأزهر فرع سوهاج، صباح غدًا الأحد، مناقشة رسالة ماجستير، مقدمة من الباحثةُ أسماء حسين علي، المعيدة بكلية البنات الأزهرية بأسوان، بعنوان "شعر عبدالله الأنور فواز بين الرؤية الموضوعية والتشكيل الفني".

تتكون لجنة المناقشة والحكم من الدكتورة سهام سيف الدين غنيم، أستاذ الأدب والنقد المساعد بالكلية مشرفا أساسيا، والدكتورة سماح أمين عويس، مدرس الأدب والنقد بالكلية مشرفا مشاركا، والدكتور نبيل أحمد عبدالعزيز أبورفاعي، أستاذ الأدب والنقد بالكلية مناقشًا داخليًا، والدكتور عصمت محمد أحمد رضوان، أستاذ الأدب والنقد بكلية اللغة العربية بجرجا ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث مناقشًا خارجيًا.

كان الشاعر الراحل قد توفى فى يناير 2003، وصدر له مجموعتان شعريّتان: (جحيم الصبابة) نشر خاص قام به ابنه الشاعر الراحل الدكتور مشهور فواز، وصدرت قبيل موته بأيام في يوليو ٢٠٠٢، و(فجر الحياة)، نشر خاصّ أيضًا قام به الشاعر عبدالناصر عبد المولى أحمد في عام ٢٠١٩م، وهناك نحو ثلاث إلى أربع مجموعات مخطوطة للشاعر لم تصدر بعد. يشهد المناقشة أبناء الشاعر الراحل وأحفاده وأحفاد أبنائه، يتقدمهم الشاعر الكبير فولاذ عبد الله الأنور، واوفى الأمور، والسماح عبد الله، الذين يشكلون أشهر أسرة شعرية في مصر، فضلًا عن حضور أبناء عمومة الشاعر الراحل وأهله وسائر أبناء آل فواز بالعسيرات الشهيرة في الأوساط العامة بالعلم والعلماء.

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