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السبت 03 أكتوبر 2020 الموافق 16 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تكريم نجوم فيلم «زنزانة 7» في مهرجان «جلو فاشون شو»

السبت 03/أكتوبر/2020 - 02:15 م
زنزانة 7
زنزانة 7
دعاء عبد المقصود
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قررت إدارة مهرجان "جلو فاشون شو" تكريم نجوم وصناع فيلم "زنزانة 7" والذي يتواجد حاليا بدور العرض السينمائي، ويحقق أرباح هائلة منذ أسبوعه الأول، ويقوم ببطولته كل من نضال الشافعى وأحمد زاهر وعبير صبري ومايا نصري ومنة فضالي وأحمد تهامى ويغني أغنية الفيلم مطرب المهرجانات عمر كمال، إنتاج الجذور للإنتاج الفنى المنتج أيمن يوسف وإخراج إبرام نشأت.

حيث وقع اختيار إدارة المهرجان على نجوم وصناع الفيلم للتواجد والمشاركة في الحدث، وتكريمهم بدرع التميز الخاص بالمهرجان، الذي يقام بشرم الشيخ يوم 17 أكتوبر القادم، بمنتجع هولييود.

يذكر أن مهرجان "جلو فاشون شو" تقدمه الإعلامية ياسمين الخطيب، ويشارك فيه مجموعة من ألمع نجوم الفن.

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