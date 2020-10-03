«رجال خلف المقاتلين» بمركز الثقافة السينمائية.. الأربعاء

يعرض مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومى للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسى، فيلمين عن بطولات رجال القوات المسلحة، ضمن احتفالات وزارة الثقافة بالذكرى ٤٧ لنصر أكتوبر، فى السابعة من مساء الأربعاء ٧ أكتوبر الجارى.يعرض المركز فيلم "أبطال من مصر" للمخرج أحمد راشد، وفيلم "رجال خلف المقاتلين" للمخرج أحمد قناوى، ثم تعقد ندوة يتحدث فيها العميد محمد عبدالقادر، والمخرج والناقد السينمائى فوقى فخرى، والكاتب والناقد الفنى سمير عبداللطيف، ويديرها الناقد السينمائى مجدى الشحرى مدير مركز الثقافة السينمائية.