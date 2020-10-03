معرض الإسكندرية للكتاب: مبيعات أعلى وإقبال جماهيرى

شهد معرض الإسكندرية للكتاب، الذى تقيمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، بأرض كوتة بالأزاريطة، أمس الجمعة، إقبالًا جماهيريًّا كبيرًا، فقد بلغ عدد الزائرين 2100، مع اتباع كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة ڤيروس كورونا ومراعاة السماح بدخول الزوار بالتناوب طبقًا للطاقة الاستيعابية المقررة.وتم بيع أكثر من 1200 عنوان من إصدارات هيئة الكتاب فى اليوم الأول، كما بلغت المبيعات أمس الجمعة 18841 جنيهًا بإجمالى كلى للكمية 1601 نسخة.يذكر أن المعرض افتتحته الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، أول أمس الخميس، بمصاحبة اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، والدكتور هيثم الحاج علي، وعدد من قيادات قطاعات وزارة الثقافة.يقام المعرض على مساحة 4200 متر مربع، ويشهد مشاركة 95 ناشرًا، ومشاركة مختلف قطاعات وزارة الثقافة منها: المجلس الأعلى للثقافة، الهيئة العامة لقصور الثقافة، إضافة لمكتبة الإسكندرية وأكاديمية الفنون، ومؤسسة دار المعارف والأهرام.ويضم جناح هيئة الكتاب ما يقرب من 500 عنوان من أحدث إصداراتها بمختلف السلاسل والمجالات، وسيتم عمل تخفيضات وخصومات هائلة.ومن العناوين التى سيضمها المعرض: سبع سنوات فى طيبة للواء سمير فرج، أبوبكر الصديق والصديق، قصور مصر، تاريخ العلوم فى الحضارات القديمة، تحرير العقل، عطيل، ميراث مصر الأسطورى، المجموعات الشعرية وديع سعادة، مسرح برنارد شو، وغيرها من العناوين، بالإضافة إلى كتب الأطفال، وجناح كتب مكتبة الأسرة والكتب المخفضة.