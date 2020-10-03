الصين: أمريكا تهدد عملية نزع السلاح النووى

قال نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة جينغ شوانغ: "إن الولايات المتحدة تهدد عملية نزع السلاح النووي، وسلام الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والتوازن الاستراتيجي والاستقرار العالميين".وأضاف جينغ شوانغ - في كلمة أمام اجتماع للأمم المتحدة بمناسبة اليوم الدولي للإزالة الكاملة للأسلحة النووية، نقلتها وسائل إعلام صينية، اليوم السبت- أن أكبر تهديد وتحد لعملية نزع السلاح النووي حاليا هو عقلية الحرب الباردة والأحادية وممارسات التنمر، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة دأبت على مدى السنوات الماضية على الدعوة إلى الاستثنائية الأمريكية و"أمريكا أولا"، والضغط من أجل تحديث ترسانتها النووية، وخفض عتبة استخدام الأسلحة النووية.واعتبر أن الولايات المتحدة انسحبت بشكل أحادي من معاهدة القوات النووية متوسطة المدى، وحاولت التنصل من مسئوليتها الخاصة في نزع السلاح النووي من خلال ترديدها عبارة "المحادثات الثلاثية"، ورأى أنها أيضا تفرض عقوبات أحادية الجانب، وتمارس أقصى قدر من الضغط بشأن القضيتين النوويتين "الإيرانية والكورية" من أجل دفع أجندتها الجيوسياسية، وأن مثل هذا السلوك يتعارض مع هدف عالم خال من الأسلحة النووية والمصالح المشتركة للمجتمع الدولي.وأعرب عن أمله ألا يتم نسيان تصريحات الرئيس الأمريكي رونالد ريجان قبل 36 عاما، حينما قال: "إنه لا يمكن كسب الحرب النووية ولا يجب خوضها أبدا"، معربا عن استعداد بلاده للعمل مع المجتمع الدولي من أجل دفع عملية نزع السلاح النووي قدما في مواجهة جميع الاضطرابات والصعوبات، والعمل من أجل تحقيق عالم خال من الأسلحة النووية في نهاية الأمر.وأكد جينغ شوانغ أنه منذ اليوم الأول لامتلاك الأسلحة النووية دأبت الصين على الدعوة إلى الحظر الكامل والتدمير الشامل للأسلحة النووية، وأعلنت عن سياسة عدم البدء باستخدام الأسلحة النووية في أي وقت وتحت أي ظرف، وتلتزم دون شرط بعدم استخدام أو التهديد باستخدام الأسلحة النووية ضد الدول غير الحائزة للأسلحة النووية أو المناطق الخالية من الأسلحة النووية.ونوه بأن الصين تدعو الدول الأخرى الحائزة للأسلحة النووية إلى تقديم تعهدات مماثلة، وإبرام صك ملزم قانونا في هذا الشأن، داعيا المجتمع الدولي إلى استغلال الذكرى السنوية الـ75 لتأسيس الأمم المتحدة لدفع عملية نزع السلاح النووي قدما بطريقة معقولة وعملية وتدريجية، من أجل تحقيق عالم خال من الأسلحة النووية في نهاية المطاف.