«زفة بلدى لأسير صهيونى».. هكذا كان الشارع المصرى وقت حرب أكتوبر

- محمد:"كنا نملك الراديو الوحيد في القرية وتحول منزلنا لمائدة إفطار يومية"

- جوهرة: شاركت بزفة بلدي لمجند صهيوني أسقطه الرادار في قريتهم

- سعاد وأطفال شارعها كانوا يحيون طائرات القوات المسلحة بالجري خلفها

جلس محمد حلاوة طالب جامعي في العشرين من عمره بجانب الراديو يستمتع بالفقرات الإذاعية بينما كانت أمه منهمكة في تجهيز طعام الإفطار لليوم العاشر من شهر رمضان، وفي تمام الثانية ظهرًا فوجئ محمد ببيان خاص للقوات المسلحة التي كانت تخوض حربًا للاستنزاف مع العدو الصهيوني لأكثر من ثلاث سنوات بعد تمكنه من احتلال سيناء عقب نكسة عام ١٩٦٧.وجاء البيان: "نجحت قواتنا المسلحة في عبور قناة السويس على طول المواجهة، وتم الاستيلاء على منطقة الشاطئ الشرقي للقناة، وتواصل قواتنا حاليًّا قتالها مع العدو بنجاح. كما قامت قواتنا البحرية بحماية الجانب الأيسر لقواتنا على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وقد قامت بضرب الأهداف المهمة للعدو على الساحل الشمالي لسيناء، وإصابتها إصابات مباشرة".لم تمر سوى دقائق قليلة على إذاعة الراديو حتى انقلب الحال في محافظات مصر التي لم تملك أغلبها أجهزة راديو وتداول سكانها بيان العبور فيما بينهم.فسيطر خليط من المشاعر على سكانها الفرحين بخبر الحرب والعبور والخائفين على أبنائهم وأقاربهم من الحرب."الدستور" يسترجع مع المدنيين الذين عاشوا وقت نصر أكتوبر، ذكريات الحرب والنصر والتي مرت عليها ٤٧ عامًا حتى الآن، وكيف عرفوا عن أخبار الحرب وتفاعلوا معها.محمد حلاوة طالب جامعي في العشرين من عمره لكنه كان وحيد أبويه، فلم يكن من المجندين في الجيش، ولكنه كان مجندًا لنقل الأخبار التي يذيعها الراديو لما يحدث في الجيش لأهل قريته - محلة مرحوم التابعة لمركز طنطا-، التي لم يمتلك فيها أحد الراديو سوى منزل محمد.عقب دقائق قليلة من إذاعة بيان القوات المسلحة بالعبور خرج محمد إلى الشارع وقال بصوت عال ليسمعه جيرانه إن الجيش عبر القناة.متابعة الأخبار كانت وسيلة السكان وقتها للاطمئنان على ما يحدث في سيناء، فأخرج محمد الراديو من منزله ووضعه في مدخل البيت ليتمكن عدد كبير من الجيران من سماع الأخبار التي كان يتم بثها طوال اليوم على الراديو.قال محمد في حديثه مع الدستور: الحياة لم تتعطل في القرية مع متابعة أخبار العبور، فقد كانت جميع الأنشطة كما هي ولكن طعام الإفطار وقت أذان المغرب كان في الشوارع لسماع الأخبار.لم يكتف سكان قرية محلة مرحوم بمتابعة أخبار الحرب فقط، ولكن شباب القرية التي تملك مطارًا حربيًا كانوا يخرجون بالقرب من المطار يوميًا ليطمئنوا على المجندين واحتياجاتهم.تابع حلاوة: "الخوف الذي سيطر على سكان القرية وقتها كان خوفهم من الأخبار التي يبثها الراديو وهل سيتفاجأون بنكسة جديدة أم أن الأخبار حقيقية؟ خاصة أن أغلب شباب القرية كانوا في الجيش وانقطعت أخبارهم عنا"، موضحًا أنه "بعد انتهاء الحرب وعودة سيناء لمصر، عاد أغلب شباب القرية من الحرب ليقصوا لنا تفاصيل ما حدث هناك أمام أعينهم، ومن لم يعد كان شباب القرية ينظمون حملات لزيارة أهالي الشهداء لتلبية كل احتياجاتهم".كانت جوهرة إبراهيم طفلة لم يتعد عمرها الـ١١ وقت قيام حرب أكتوبر، لكن ذكريات الحرب راسخة في عقلها خاصة بعد حدوث واقعة شهيرة في قريتهم لمجند إسرائيلي أسقط الرادار طائرته.قالت جوهرة من سكان قرية محلة مرحوم بمحافظة الغربية "كنا نسمع أغلب الوقت صوت الطائرات في السماء وهي تخرج من المطار الحربي في نهاية قريتنا، وفي أحد الأيام سمعنا صوت قصف بالصواريخ، وكان وقت أذان المغرب فترك أهالي القرية الإفطار وخرجنا لنعرف تفاصيل ما حدث، فعلمنا أن الرادار في المعسكر الحربي رصد طائرة إسرائيلية وأسقطها، قبل تنفيذ مهمتها بضرب المعسكر، وهبط الطيار الإسرائيلي بالمظلات (الباراشوت) في أراضٍ زراعية في قرية بجوارنا، فخرجت القرية كلها لإحضار المجند الإسرائيلي من القرية المجاورة وخرجت معهم وعُدنا مع فرقة الجيش التي قبضت على الطيار وكنا خلفهم نزفه بالطبول والزغاريد"."عاشت جوهرة وسط عائلتها أياما طويلة من الخوف على إخوتها الذين تم نقلهم إلى سيناء، وأشارت إلى أن صوت الطيران ماكنش بيقف في الأول كنا بنخاف لكن مع الوقت كان هذا الصوت هو الذي يطمئننا أن الحرب مستمرة وطول ما في طيران كنا حاسين إننا منصورين".تحول منزل سعاد أبوالعنيين في إحدى قرى محافظة الدقهلية التي لم تكمل عامها التاسع إلى مركز لجيرانهم لسماع أخبار الراديو، وكانت سعاد وأصدقاؤها الصغار يتركون اللعب للاستماع لما يحدث.رغم أنهم كانوا صغارًا على إدراك طبيعة ما يحدث، إلا أن ذكريات الحرب ما زالت مرسومة في عقلها، قالت: "كنت أشعر بالخوف في عيني أبي وجيراننا بسبب سفر عمي إلى الجيش في سيناء منذ سنوات، والتي لم يعد منها واستشهد في حرب أكتوبر".وتابعت: كنا نسمع أصوات الطائرات الحربية في السماء وكنت أجري مع جيراني وراءها لنحييها، فكنا نسمع من الكبار أن هذه الطائرات هي التي تحارب العدو.