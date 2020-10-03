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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

حكيم: فخور بمشاركتي في احتفالية المنصة بذكرى نصر أكتوبر

السبت 03/أكتوبر/2020 - 03:49 م
حكيم
حكيم
دعاء عبد المقصود
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أعرب نجم الأغنية الشعبية حكيم عن سعادته بالمشاركة في احتفالية المنصة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر.

وقال حكيم في بيان صحفي: "سعادتى لا توصف عندما يردد أغنياتى الجمهور خاصة فى المناسبات الوطنية، وسعادتى الأكبر كانت عندما سمعت الحضور فى المنصة يرددون بأنهم سعداء لاختياري، وبأننى نجم احتفالية المنصة في ذكرى غالية علينا جميعًا هى ذكرى أكتوبر المجيدة».

وأكد حكيم على أنه يعشق بلده ويصر على التواجد في كل الاحتفالات الوطنية مع الجمهور المصري بكل طبقاته وفئاته.

وكان المطرب حكيم قد أشعل حماس الآلاف من الجمهور بمختلف الأعمار وظلوا يرقصون ويغنون معه منذ صعوده المسرح حتى مغادرته، وقدم 4 أغنيات وطنية.

كما حرص حكيم على تهنئة الشعب بذكرى انتصار أكتوبر، ووصفه بأنه يوم الكرامة والوحدة والتي حققت العزة للشعب المصري، وحث المصريين على التماسك والحفاظ على بلدهم من تدبير قوى الشر وضرورة الالتفاف خلف الدولة بكل مؤسساتها.

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