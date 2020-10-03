إيهاب فهمى ينشر صورًا من بروفات مسرحيته الجديدة مع خالد جلال

كشف الفنان إيهاب فهمي، مدير المسرح القومي، عن كواليس بروفات العمل المسرحي الجديد الذي سيقدم على خشبة المسرح العريق خلال الأيام القادمة احتفالًا بنصر أكتوبر المجيد في الذكرى السابعة والأربعين.ومن المقرر أن يتولى خالد جلال إخراج العرض الجديد بعيدًا عن دار الإبداع الفني الذي حدد اسم "الوصية" ليكون اسما له، ونشر فهمي صورا من البروفات التي جمعته بالفنان محمود حافظ والفنان محمد عادل ميدو والمؤلف أيمن سلامة مؤلف العرض والمخرج خالد جلال وعدد من المشاركين في العمل الجديد وعلق عليها بعبارة "قريبا إن شاء الله".يذكر أن المخرج خالد جلال قدم أجيالا فنية من خلال مركز الإبداع الفني وكانت آخر عروضه سينما مصر التي تقدم حتى الآن على خشبة مركز الإبداع الفني.