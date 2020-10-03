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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

طهران تحذر أذربيجان وأرمينيا بعد سقوط قذائف على الحدود الإيرانية

السبت 03/أكتوبر/2020 - 02:11 م
أذربيجان وأرمينيا
أذربيجان وأرمينيا
عبير سليم
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أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، إن طهران لن تتحمل أي اعتداء على الأراضي الإيرانية من قبل أي من طرفي النزاع في إقليم "قره باغ" المتنازع عليه.

وحذرت الخارجية الإيرانية، في بيان، نقلته شبكة "روسيا اليوم"، أذربيجان وأرمينيا من انتهاك الأراضي الإيرانية، داعية إياهما إلى اتخاذ الحيطة والحذر خلال المعارك العسكرية في "قره باغ"، على خلفية سقوط قذائف في مناطق حدودية إيرانية مجاورة لمنطقة النزاع.

وقال سعيد خطيب زاده، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن "إيران تراقب التحركات في المناطق الحدودية بشكل جدي، وفي هذا الصدد تعلن أنها لن تحتمل أي اعتداء على الأراضي الإيرانية من قبل أي من الأطراف المعنية في منطقة النزاع، ونحذر جميع الأطراف لتوخي الحيطة اللازمة في هذا الصدد".

وجدد المتحدث باسم وزارة الخارجية التأكيد على "ضرورة احترام وحدة أراضي جمهورية أذربيجان، ومبدأ عدم الاعتداء على المدنيين، ووقف العمليات العسكرية، وبدء مفاوضات جادة وفي إطار زمني"، مبينا استعداد الجمهورية الإسلامية للمساعدة في تحقيق هذه الأهداف.

وتجددت الاشتباكات العسكرية بين أرمينيا وأذربيجان في 27 سبتمبر المنصرم، وأقر الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، فرض حالة الحرب في عدد من مدن ومناطق الجمهورية وحظر التجول، بالإضافة إلى تعبئة جزئية.

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