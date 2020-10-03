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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

حنان مطاوع تدخل «عش الدبابير»

السبت 03/أكتوبر/2020 - 02:13 م
حنان مطاوع
حنان مطاوع
دعاء عبد المقصود
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تعاقدت الفنانة حنان مطاوع على البطولة النسائية لمسلسل "عش الدبابير" للنجمين مصطفى شعبان وعمرو سعد، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2021.

ويستعد صناع المسلسل لبدء تصوير العمل في شهر نوفمبر المقبل.

وعلمت "الدستور" أن الشركة المنتجة اتفقت مع المخرج أحمد خالد موسى على أن تبدأ أولى مشاهد تصوير العمل في لبنان.

ويضع المخرج اللمسات الأولية على العمل من حيث اختيار الفنانين المشاركين، وتحديد أماكن التصوير.

في ذات السياق، أوشك المؤلف محمد سيد بشير، على الانتهاء من كتابة الـ10 حلقات الأولى، ومن المقرر أن يتم تسليمها للجهة المنتجة والمخرج لتحديد الملامح الرئيسية للشخصيات والتعاقد مع باقي النجوم المشاركين في المسلسل خلال الفترة المقبلة.

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