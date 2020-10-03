هانى سرحان ينتهى من كتابة 15 حلقة من سيناريو «الاختيار 2»

انتهى المؤلف هاني سرحان من كتابة 15 حلقة كاملة من الجزء الثاني من مسلسل "الاختيار" والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2021.ويعكف سرحان على كتابة النصف الثاني من السيناريو وباقي الحلقات لتسليم السيناريو بشكل مبكر لشركة سينرجي المنتجة للعمل وذلك لتحديد موعد مبدئي للتصوير ويتكتم صناع العمل أى تفاصيل تخص السيناريو أو الشخصيات التى سيتم تقديمها فى الجزء الثانى لضمان عنصر المفاجأة.ومن المقرر عقد جلسة عمل خلال أيام بين هاني سرحان ومسئولي شركة سينرجي والمخرج بيتر ميمي للاستقرار على بعض الأمور الخاصة بالمسلسل من حيث الأبطال وأماكن التصوير المختلفة والموعد المبدئي لانطلاق تصوير أولى مشاهد العمل خاصة مع انشغال بطل العمل كريم عبد العزيز بأعمال فنية أخرى.مسلسل "الاختيار 2" من تأليف هاني سرحان، ومن إخراج بيتر ميمي، الذي تولى مهمة إخراج الجزء الأول أيضًا، وتم الاستقرار على بعض أبطال العمل إلى جانب كل من كريم عبد العزيز وأحمد مكى ومنهم أحمد السعدني الذي وافق بشكل مبدئي ومحمد جمعة الذي تعاقد بشكل رسمي.