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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صحيفة فرنسية: أردوغان أشعل الحرب فى كاراباخ لاستعادة هيبته

السبت 03/أكتوبر/2020 - 02:15 م
أردوغان
أردوغان
مروة عنبر
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ذكرت صحيفة «ليبراسيون» الفرنسية، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اختار استعادة هيبته على جبهة كاراباخ بإشعال فتيل الحرب بين أرمينيا وأذربيجان، بعد أن اضطر إلى التراجع في شرق المتوسط أمام الضغط الأوروبي والفرنسي تحديدا.

وقالت الكاتبة، ألكسندرا شوارتزبرود، فى افتتاحية الصحيفة بعددها الصادر اليوم السبت: "يعلم رجب طيب أردوغان أن هذا الإقليم شديد الاشتعال، وأنه قد لا يثير الاهتمام الأوروبي بالقدر ذاته".

وأشارت الصحيفة إلى أن انتشار المرتزقة السوريين في صفوف القوات الأذرية دليل على تورط أردوغان، الذي يمتلك مفتاح النزاع في ناجورنو كاراباخ، بالحرب الدائرة بالقوقاز منذ 7 أيام، وفقا لما نقله موقع «تركيا الآن».

وأوضحت الصحيفة أن غياب أي قوة فصل أو مراقبة على الحدود المتنازع عليها بين باكو ويريفان منذ وقف إطلاق النار عام 1994، هو ما سمح بإشعال الجانب التركي الصراع من جديد، وفقا لما نقله موقع «مونت كارلو».

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