القضاء الإدارى بالمنيا يحيل طعنًا على انتخابات النواب للإدارية العليا

أحالت الدائرة 83 أفراد بمحكمة القضاء الإداري في المنيا، اليوم السبت، طعنا يطالب بإلغاء أو تأجيل انتخابات "النواب" المقبلة إلى المحكمة الإدارية العليا "للاختصاص".صدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم جلال إبراهيم أحمد، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية المستشاريين أحمد عبدالعظيم علي حسن، عبدالواحد محمد عبدالرءوف، نائبا رئيس مجلس الدولة، والمساعد "ب" كريم علي محمد، مفوض الدولة.