«المعاينة ترجح وجود شبهة جنائية».. وفاة ربة منزل فى ظروف غامضة بالسنطة

لقيت ربة منزل مقيمة بقرية مسهلة التابعة لمدينة السنطة بمحافظة الغربية مصرعها اليوم السبت في ظروف غامضة ونقلت جثتها لمستشفى السنطة العام، ورجحت المعاينة الأولية وجود شبهة جنائية وراء الواقعة.تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز شرطة السنطة بورود بلاغ من مستشفى السنطة العام بوصول "وفاء. س" ربة منزل ومقيمة بقرية مسهلة"جثة هامدة".تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بإجراء التحريات بشأن الواقعة لبيان ملابساتها وأسبابها.