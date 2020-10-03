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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 1074 سائق نقل جماعي لعدم الالتزام بارتداء الكمامات

السبت 03/أكتوبر/2020 - 02:43 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
مريم جبل - عمرو المزيدي
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قررت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 1074 سائق نقل جماعي لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية، خلال 24 ساعة، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد، للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

وأضافت الداخلية: «فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا، والمتضمن إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.. فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد (1074) سائق نقل جماعى لعدم ارتداء الكمامة الواقية».

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