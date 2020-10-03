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السبت 03 أكتوبر 2020 الموافق 16 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيران تسجل 179 وفاة وأكثر من 3500 إصابة جديدة بكورونا

السبت 03/أكتوبر/2020 - 02:18 م
كورونا في إيران
كورونا في إيران
وكالات
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ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في إيران خلال الساعات الـ24 الماضية، بواقع 3523 إصابة، كما تم تسجيل 179 وفاة جديدة.

وحسب أرقام وبيانات وزارة الصحة الإيرانية، ارتفعت حصيلة الوفيات منذ بدء تفشي الوباء إلى 26746، فيما بلغت حصيلة الإصابات 468119 إصابة حتى الآن.

وقالت وزارة الصحة إن 4127 مصابا بفيروس كورونا في حالة صحية حرجة يرقدون في غرف العناية المركزة.

وارتفع عدد المتعافين إلى 387675، وتم إجراء أكثر من 4 ملايين اختبار لاكتشاف الفيروس حتى الآن.

وأعلنت الوزارة أن 30 إقليما من أصل 31 لا تزال في وضع صحي خطير، 26 منها في وضع صحي أحمر بالنسبة لتفشي فيروس كورونا، و4 أقاليم في حالة تأهب جراء ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس.

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