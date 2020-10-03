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السبت 03 أكتوبر 2020 الموافق 16 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

كشف غموض العثورعلى جثة أجنبية بأرض اللواء

السبت 03/أكتوبر/2020 - 02:21 م
العثورعلى جثة أجنبية
العثورعلى جثة أجنبية
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نجح ضباط الأمن العام في كشف غموض العثورعلى جثة أجنبية بأرض اللواء بالجيزة.

وتبين أن وراء الجريمة عاملًا وزوجته من نفس جنسية القتيلة، قاما بقتلها بعد مساعدتهما في الإقامة معها، وتم ضبطهما وأحيلا إلى النيابة التي تولت التحقيق.

كان قسم العجوزة قد تلقى بلاغًا، بالعثور على جثة أجنبية (39 سنة) داخل شقتها بمنطقة أرض اللواء أسفل سرير غرفة النوم.

وتوصلت تحريات فريق البحث الذى أمر به اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بالتعاون مع مباحث الجيزة بقيادة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاملًا (29 سنة) وزوجته (27 سنة) يحملان نفس الجنسية الأجنبية.

تم استهدافهما بمأمورية وضبطهما داخل شقتهما بدار السلام، وبمواجهتهما اعترفا تفصيليًا بارتكابهما الواقعة، وقررا أنهما نظرًا لإقامتهما طرف المجني عليها منذ حوالي 10 أشهر وعلمهما باحتفاظها بمبالغ مالية لعملها خادمة، عقدا العزم على قتلها وسرقتها.

وأضاف المتهم الأول أنه توجه لشقة المجني عليها وطعنها باستخدام سكين فأودى بحياتها، ثم لفها بمساعدة المتهمة الثانية بالبطانية ووضعاها أسفل سريرغرفة نومها واستوليا على ٣ آلاف جنيه وهاتف محمول.

تم ضبط مبلغ 1850 جنيهًا من المبلغ المستولى عليه والهاتف المحمول، والسكين المستخدم في ارتكاب الواقعة.

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