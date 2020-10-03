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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«زراعة الشرقية» تنفذ ورشة «ترشيد استهلاك المياه باستخدام نظم الري الحديثة»

السبت 03/أكتوبر/2020 - 01:00 م
علي لاشين
علي لاشين
سارة الوردانى
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أعلن المهندس علي لاشين وكيل وزارة الزراعة، عن تنفيذ ورشة عمل بعنوان" ترشيد استهلاك مياه الري باستخدام نظم الري الحديثة فى الزراعة " بالتعاون مع معهد بحوث الاقتصاد الزراعى بالشرقية في حضور الدكتور السيد السيد جاد رئيس معهد بحوث الاقتصاد الزراعى بالشرقية والمهندس  محمد سالم مدير إدارة البساتين بالمديرية والمهندس عبد الحليم أبو المجد مدير الإدارة الزراعية بصان الحجر وعدد من المهندسين الزراعيين والمزارعين بمدينة صان الحجر.

أوضح وكيل وزارة الزراعة أنه خلال ورشة العمل تم إستعراض أهم طرق ترشيد إستهلاك المياه في الزراعة وكذلك نظم الرى الحديثة وكيفية جدولة مياه الري واستخدام المياه المالحة، مشيرًا إلى أنه تم توعية المزارعين بالممارسات الزراعية المتّبعة لترشيد استهلاك المياه في الزراعة والحفاظ عليها مثل ( اختيار المحاصيل التي تتحمّل الجفاف - اتباع ممارسات تحافظ على جودة التربة - تدوير المحاصيل - الحرث لصيانة الأراضي - التوجه نحو الزراعة العضوية -  إضافة السماد وفرش المهاد على التربة - زراعة محاصيل تغطية التربة).

وفي نهاية ورشة العمل أوضح وكيل وزارة الزراعة أنه تم فتح باب المناقشة والرد على أسئلة واستفسارات المزارعين، حيث أشاد المزارعون بدور مديرية الزراعة وحرصها الدائم على تنظيم الندوات الإرشادية والتوعوية لتعريفهم بالطرق الحديثة في الزراعة والري لتحقيق أعلى إنتاجية من المحاصيل الزراعية.

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