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السبت 03 أكتوبر 2020 الموافق 16 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التعليم» تكرم أوائل الثانوية العامة غدًا

السبت 03/أكتوبر/2020 - 01:00 م
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
نورهان عبدالرحمن
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تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني احتفالية تكريم أوائل الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020.

وتنظم الاحتفالية، غدا الأحد الساعة الحادية عشر صباحًا (11 صباحًا) بديوان عام الوزارة، بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وعدد من قيادات الوزارة.

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