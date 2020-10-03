«التعليم» تكرم أوائل الثانوية العامة غدًا
السبت 03/أكتوبر/2020 - 01:00 م
نورهان عبدالرحمنطباعة
تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني احتفالية تكريم أوائل الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020.
وتنظم الاحتفالية، غدا الأحد الساعة الحادية عشر صباحًا (11 صباحًا) بديوان عام الوزارة، بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وعدد من قيادات الوزارة.
وتنظم الاحتفالية، غدا الأحد الساعة الحادية عشر صباحًا (11 صباحًا) بديوان عام الوزارة، بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وعدد من قيادات الوزارة.