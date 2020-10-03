«التعليم» تكرم أوائل الثانوية العامة غدًا

تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني احتفالية تكريم أوائل الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020.وتنظم الاحتفالية، غدا الأحد الساعة الحادية عشر صباحًا (11 صباحًا) بديوان عام الوزارة، بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وعدد من قيادات الوزارة.