عمارة إبراهيم: ترشيد مصروفات «كتاب مصر» بما لا يخل بالأنشطة

علق الشاعر عمارة إبراهيم على ما جاء بالنشرة الإخبارية بمجلة "الكاتب المصري" التي يصدرها اتحاد كتاب مصر، من كشف حساب مجلس إدارة النقابة وتناوله لما تم إنجازه، مؤكدا ضرورة ترشيد مصروفات الاتحاد بما لا يخل بالأنشطة.وأوضح إبراهيم في تصريح للدستور: لا نطعن في الذمم، فقط يمكن ترشيد المصروفات على الأنشطة دون التأثير على ممارساتها لتحقيق ترشيد إنفاق يتحقق منه خدمات إضافية في المعاشات وعلاج الأعضاء.ولخص إمكانية ذلك في بعض التفاصيل التي تحقق منها مصروفات غير مقبولة من وجهة نظره، مستطردا: إمكانية توفير مبالغ لا تقل عن 350000 جنيه، من مصروفات الأجور والمصروفات الإدارية وخلافه، حيث قام المجلس بتعيين طاقم أمني كلف ميزانية الاتحاد الكثير وأيضا بعض التعيينات في الوظائف الإدارية التي رفعت من قيمة الأجور.وأكد على ضرورة الترشيد في مصروفات الأنشطة دون تأثير على إقامة الندوات وأعمال الشعب واللجان بالمجلس، كحصر جميع مؤتمرات اللجان والشعب وتجميعها في مؤتمر واحد يقدم نتائج أعمال الشعب واللجان خلال السنة التي تم الصرف عليها خلال الفترة من يناير إلى نهاية ديسمبر 2019 بقيمة تصل إلى 119000 جنيه تقريبا ليتم الترشيد إلى 40 ألفا ويتم توفير إجمالي لا يقل عن 75000جنيه.وتابع: من خلال هذه القراءة البسيطة في مصروفات ميزانية 2019 نستطيع توفير مبالغ لن تقل عن سبعمائة وخمسين ألفا، يمكن بها يتم رفع سقف المعاشات من خلالها، ويمكن أيضا تصحيح مسار قيمة ما تحصل عليه شركة الخدمات الصحية "ون كير" التي وصلت لأكثر من سبعمائة وثمانين ألفا واستغلالها في علاج حقيقي للزميلات والزملاء أعضاء الجمعية العمومية، رغم ما يعانيه الأعضاء بسبب المشاكل التي تدفع بعدم قيام الشركة بتقديم الخدمة الطبية التي تليق بكتاب مصر.واختتم قائلا: لا يمكن لأحد إنكار تنمية موارد الاتحاد والصندوق، وقد شاركت معهم هذا الإنجاز أثناء وجودي في المجلس، غير أن المصروفات على الأجور وممارسة الأنشطة والجوائز تحتاج إلى الترشيد والتوجيه لصالح علاج الأعضاء وزيادة المعاشات.