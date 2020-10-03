فتح باب الترشح بالنقابة الفرعية للصحفيين في الإسكندرية

فتحت النقابة الفرعية للصحفيين بمحافظة الإسكندرية، اليوم السبت، أبوابها لتلقي طلبات الترشح على مقعد رئيس النقابة الفرعية و3 من أعضاء مجلسها بدلًا من الذين انتهت مدة عضويتهم.وبدأت النقابة تلقي الطلبات الترشح في تمام الساعة 10 صباحًا وحتى 3 عصرًا يوميًا ولمدة 5 أيام عمل تنتهي في الثانية عشر من ظهر يوم الأربعاء 7 أكتوبر الجاري، وذلك تحت إشراف السيد سعيد، عضو المجلس، وهدى الساعاتي، عضو المجلس، وحسين فتحي، عضو الجمعية العمومية، على أن تعلن في نفس اليوم أسماء المتقدمين للترشح وكشوف أعضاء الجمعية العمومية بالنقابة الفرعية الذين لهم حق التصويت.حيث تقدم عمرو حافظ، صحفي بجريدة الجمهورية وسكرتير عام نقابة الصحفيين، بترشحه على منصب النقيب، مع الساعات الأولى من فتح باب تلقي طلبات الترشح.ومن المقرر أن يوم السبت 10 أكتوبر الجاري، بدء تلقي الطعون والتنازلات عن الترشح يوميًا من الساعة 10 صباحًا وحتى 3 عصرًا ولمدة 5 أيام عمل تنتهي في 12 ظهرًا الأربعاء 14 أكتوبر، وسيتم الإعلان عن الكشوف النهائية للمرشحين والناخبين يوم الأربعاء 14 أكتوبر الجاري، وبعد الفصل في الطعون واستبعاد المتنازلين.يذكر أن انتخابات نقابة الصحفيين بالإسكندرية ستجرى يوم الخميس 29 أكتوبر الجاري، وفي حالة الإعادة على منصب رئيس النقابة الفرعية، يتم الاقتراع في نفس اليوم بين الحاصلين على أعلى الأصوات، وأما في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، تجرى الإعادة لرئيس النقابة والأعضاء يوم الخميس 12 نوفمبر المقبل.