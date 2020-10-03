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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس «مياه القناة»: نعمل على التخلص الآمن من مخلفات الصرف الصحي

السبت 03/أكتوبر/2020 - 12:53 م
اللواء عبد الحميد
اللواء عبد الحميد عصمت
كريم أنور
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أكد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، على ضبط جودة مياه الشرب بالشركة وتقديم بيان إحصائي بإجمالى عدد العينات التى يتم أخذها من المحطات والشبكات على مستوى محافظات القناة لعمل التحليل المطلوبة (الكيميائية والميكروبيولوجية) يوميًا على مدار الـ24 ساعة للتأكد من صلاحيتها، وذلك استمرار لتنفيذ الخطة التي تستهدف تقديم خدمة متميزة فى مجالى مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى محافظات القناة، السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد.

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، إنه تم عرض نتائج تحاليل العينات من طرود محطات مياه الشرب بمحافظات القناة الثلاثة خلال أشهر " يونيو- يوليو، وأغسطس 2020 "، والجهود التي تبذلها الشركة لتحقيق الالتزام البيئى فى محطات معالجة الصرف الصحي، والحرص الدائم على تقديم خطط الإصحاح البيئى للمحطات والتنسيق المستمر مع أجهزة شئون البيئة بمحافظات القناة من أجل التخلص الآمن من مخلفات الصرف الصحى.

وشدد اللواء عبد الحميد، على ضرورة استكمال أعمال دراسة تقليل فاقد تسرب مياه الشرب ورفع كفاءة وحدات الإنتاج والشبكات وتحديد جدول زمنى للكشف الدورى على شبكات المياه التابعة للشركة على مدى العام واستمرار حملات حصر الوصلات الخلسة على مستوى محافظات القناة الثلاثة، لافتا حصول عدد من محطات الشركة على شهادة TSM " الإدارة الفنية المستدامة " والتى تشمل مجموعة من المعايير الخاصة بالتشغيل والصيانة للمحطات والسلامة والصحة المهنية وجودة المعامل، وإتباع تعليمات التشغيل والصيانة القياسية بجميع مراحل المحطة، وتوافر مؤشرات الأداء شهريا، وكذا معايير المراقبة، وضبط الجودة، بهدف تقديم خدمة أفضل للمواطن والوصول بها إلى المستويات العالمية.

وأوضح رئيس مياه القناة، عن تنفيذ مشروعات الإحلال والتجديد لعدد من محطات مياه الشرب والصرف الصحى ومنها مشروعات الإحلال والتجديد لمحطات مجمع القصاصين، ومحطة مياه المنايف، محطة صرف صحى المستقبل بقطاع الإسماعيلية، ومحطة صرف صحى قرية عامر بقطاع السويس، وغيرها من مشروعات الإحلال والتجديد بمحافظات القناة الثلاثة، مشيدًا بتعاون الأجهزة التنفيذية بمحافظات القناة من اجل تحسين جودة الخدمات التى تقدمها الشركة لعملائها بإقليم القناة.

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