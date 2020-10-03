حبس 3 متهمين لحيازة كمية من مخدر الاستروكس بالسلام

أمرت نيابة السلام، اليوم السبت، بحبس 3 متهمين أربعة أيام علي ذمة التحقيقات لإتهامهم بحيازة كمية من مخدر الاستروكس وزنت ٦٠٠ جرام قبل ترويجها بالسلام.وأمرت النيابة بإرسال عينة من المواد المخدرة للمعمل الكيماوى لفحصها وإرسال تقرير مفصل عنها.وكشفت التحقيقات أن المتهمين عبدالستار.م، محمود.م، خالد.ه عاطلين عثر بحوزتهم علي ٦٠٠ جرام من مخدر الاستروكس، وأقروا بحيازتهم المضبوطات بقصد ترويجها والكسب الغير مشروع منها.وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة السلام يفيد بضبط ٣ أشخاص وعثر بحوزتهم علي كمية من مخدر الاستروكس وزنت ب٦٠٠ جرام بقصد ترويجها والكسب الغير مشروع وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.