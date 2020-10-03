«القاهرة» تعلن تطوير حديقة حلوان التاريخية

أعلنت المنطقة الجنوبية برئاسة الدكتورة جيهان عبدالمنعم عن تطوير حديق حلوان، وأجرت نائب المحافظة للمنطقة الجنوبية جولة داخل حديقة عين حلوان وذلك لتطويرها الراجع تاريخها إلى عام ١٨٠٠وفي نفس السياق أجرى حى حلوان حملة لإزالة الإشغالات تنفيذا لتعليمات الدكتورة نائب المحافظ بضرورة تكثيف الحملات والقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين وتمت الحملة تحت رئاسة الدكتور أحمد القزاز رئيس الحي والأجهزة المعنية بهذا العمل وشملت الحملة منطقة عرب راشد وتم إيداع المضبوطات بمخزن الحي بحلوان.وجاءت جميع الأعمال طبقا لتوجيهات جيهان عبدالمنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية باستمرار التواجد الميدانى للسادة رؤساء الأحياء بهدف الوقوف على كل ما يجرى والتواصل الدائم مع المواطنين والتأكد من مدى الانضباط بالشارع.