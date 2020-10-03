البحرين: ماضون في دعم جهود نزع أسلحة الدمار الشامل

أكد وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، أن بلاده ماضية في سياستها الثابتة لدعم الجهود الرامية لنزع أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها، وتعزيز التعاون مع المجتمع الدولي والجهات المختصة للحد من انتشارها.جاء ذلك خلال مشاركته في الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة للاحتفال باليوم الدولي للإزالة الكاملة للأسلحة النووية، عبر الاتصال الإلكتروني المرئي.وقال الزياني - وفقا لوكالة الأنباء البحرينية اليوم السبت- إن البحرين من الدول التي انضمت إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي واتفاقية الأمان النووي.وأضاف أن البحرين صدقت على الاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والبروتوكول المرفق به، وعملت على تنفيذ تلك الاتفاقيات على المستوى الوطني، تُشاطر الوكالة الدولية للطاقة النووية قلقها بسبب تجاوز إيران حدود مخزون اليورانيوم المخصب المسموح لها بامتلاكه بموجب الاتفاق النووي الموقع بين مجموعة 5+1 وإيران عام 2015.