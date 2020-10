هنيدى ضيف أولى حلقات برنامج «كلمة أخيرة».. غدًا

يحل الفنان محمد هنيدي ضيفًا على أولى حلقات برنامج، "كلمة أخيرة" للإعلامية لميس الحديدي والذي تنطلق أولى حلقاته غدا على شاشة ON.ويكشف هنيدي خلال الحلقة عن كواليس فيلمه الجديد النمس والإنس، والذي انتهى من تصويره خلال الفترة الماضية، وشارك في بطولته منة شلبي وصابرين ومجموعة من النجوم، وهو من إخراج شريف عرفة، وإنتاج هشام عبدالخالق، كما يتحدث هنيدي عن كواليس أعماله الفنية وخروجه من السباق الرمضاني للسنة الثانية على التوالي.وتستعرض لميس الحديدي خلال الحلقة أهم المستجدات على الساحتين المحلية والعالمية، إضافة إلى بعض الفقرات احتفالا بذكرى نصر أكتوبر.يعرض برنامج "كلمة أخيرة" عبر شاشة ON الفضائية من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساء.وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أعلنت عن تعاقد قناة "ON" مع الإعلامية لميس الحديدي، لتعود ببرنامج جديد بعد غياب عامين عن الشاشات المصرية، وينطلق البرنامج على شاشة "ON".