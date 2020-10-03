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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

غدًا.. «التأمينات» تستأنف صرف المعاشات

السبت 03/أكتوبر/2020 - 01:01 م
مركز الخدمات البريدية
مركز الخدمات البريدية
ولاء جمال
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تستأنف الهيئة القومية للتأمينات، غدا الأحد، صرف معاش شهر أكتوبر 2020 والدفعة الثانية من العلاوات الخمس، لـ2.4 مليون قائم بالصرف.

وقال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، إن الشريحة الثانية والبالغ عددهم نحو 2.4 مليون قائم سيتم الصرف لهم يومي الإثنين والثلاثاء الموافق الخامس والسادس من أكتوبر، أما الشريحة الثالثة والبالغ عددهم 1.7 مليون قائم ستبدأ الصرف اعتبارًا من يومي الأربعاء والأحد الموافق السابع والحادي عشر من أكتوبر، مع إتاحة الصرف لجميع أصحاب المعاشات والمستفيدين ممن يحملون بطاقات الصراف الآلي ATM الصرف من ماكينات الصراف الآلي المنتشرة على مستوى الجمهورية بصرف المعاشات المستحقة اعتبارًا من اليوم الأول من أكتوبر.

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