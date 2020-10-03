فحص 9 آلاف حالة ضمن مبادرة الرئيس للكشف عن الأمراض المزمنة بمطاى

أعلنت الإدارة الصحية بمركز مطاى شمال محافظة المنيا، عن فحص 9038 شخصا ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف عن الأمراض المزمنة كان آخرها أمس، حيث تم فحص 1277 حالة ضمن المبادرة.كما أعلنت الإدارة الصحية عن تطعيم 20844 طفلا ضد شلل الأطفال بطعم "السولك" الجرعة الأولى من إجمالي مستهدف 22123 بنسبة 94٪ هذا إلى جانب تطعيم 17303 جرعات ثانية بنسبة 87%، وقد أكدت الإدارة على استمرار الحملة بمختلف قرى ونجوع المركز.من ناحية أخرى فقد تم إرسال قافلة طبية بقرية نزلة أسمنت التابعة لمركز أبوقرقاص، وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين. يأتي ذلك ضمن مبادرات الكشف عن الأمراض المزمنة وتقديم الرعاية الطبية لهم.