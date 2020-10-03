«القاهرة»: إعفاء كبار السن من ثمن تذاكر النقل العام

قرر اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، السماح لمن تجاوزت أعمارهم الـ70 عامًا، استقلال جميع وسائل النقل العام بالمجان، ومن تجاوزت أعمارهم الـ60 عامًا، استقلال جميع وسائل النقل العام بنصف تذكرة.وأكد محافظ القاهرة أن هاتين الفئتين لا تحتاجان أي إجراءات سوي أن يبرز الراكب للمحصل بطاقة الرقم القومي وأن تكون هذه البطاقة سارية حتي يتم تطبيق هذا الإعفاء عليه.وأكد المحافظ أن هذا القرار جاء لتخفيف العبء عن كبار السن عرفانًا بالجميل لهذه الفئة التي خدمت الوطن في مختلف المجالات وتنفيذًا لتوجهات الدولة في هذا الشأن.