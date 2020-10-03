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السبت 03 أكتوبر 2020 الموافق 16 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط عاطل سرق 3 سيارات بالقاهرة

السبت 03/أكتوبر/2020 - 01:02 م
سرقة سيارة
سرقة سيارة
مريم جبل - عمرو المزيدي
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فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة من (سائق- مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين) باكتشافه سرقة سيارة (ميكروباص) ملكه حال توقفها بدائرة القسم.

توصلت جهود فرق البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلا، مقيم بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطه حال استقلاله السيارة المستولى عليها وبحوزته "مفك"، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بأسلوب "المغافلة" عقب عثوره على مفتاح تشغيل السيارة بداخلها، وبتطوير مناقشته أقر بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص في سرقة السيارات بأسلوبي "المغافلة، وتوصيل الأسلاك"، واعترف بارتكاب سرقة سيارتين بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط السيارة الأولى المستولى عليها لدى عميليه "سيئي النية" (سائق، مقاول)، وضبطت السيارة الثانية بمكان إخفائها بالمنطقة سكنه، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على السيارات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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