"أدمودو" منصة تعليمية مهمة، حيث تعتبر من المنصات الأكثر تفاعلًا من قبل الجمهور على الشبكة العنكبوتية، في مجال التعليم الرقمي والإلكتروني، خطوات التسجيل في منصة ادمود التعليمية وكيفية الاستفادة منها، شغلت بال الكثير من الطلاب خلال "كوفيد19 "، "أدمودو" يهتم بمتابعتها جميع الطلاب من المرحلة الإبتدائية حتى الإعدادية لمتابعة كافة الدورس، كما يهتم بمتابتها أولياء الأمور، لذلك تم تعاون مشترك بينها وبين وزارة التعليم العالي من أجل إفادة الطلاب ودخول تجربة جديدة وهي التعليم عن بعد، المنصة اشتهرت قوة مع بداية أزمة كورونا المستجد، حيث دخل عليها ملايين الطلاب لإنجاز أبحاثهم المطلوبة منهم خلال الأزمة.





وجاء هدف إطلاق المنصة التعليمية "ادمودو" لسهولة عملية التواصل بين جميع عناصر العملية التعليمية من معلمين وطلاب وأولياء أمور، وذلك لرفع الأبحاث التي طلبتها الوزارة من الطلاب خلال وباء كورونا المستجد، وذلك بهدف عملية التوازن بين المنظومة التعليمية، و تسهيلا على الطلاب لاستكمال أبحاثهم، وتلقين دروسهم والمناهج التعليمية بكافة شروحها المختلفة.

"الدستور" ترصد خلال السطور القادمة خطوات التسجيل في منصة ادمود التعليمية وكيفية الاستفادة منها للطلاب.





خطوات التسجيل في منصة ادمود التعليمة وكيفية الاستفادة منها، وهي:

- الدخول عبر متصفح جوجل أو فيروفوكس أو أي متصفح آخر.





new.edmodo. - الدخول على رابط https://go.edmodo.com ، أو كتابة





- الضغط على كلمة ابدأ.





- اختيار اللغة المناسبة العربية أو الإنجليزية وذلك من أسفل الصفحة.





- إذهب إلى ادمودو نضغط عليها إدمود بالإنجليزي.









- الضغط على إنشاء حساب وتختار من الاختيار طالب أو ولي أمر أو معلم.





- بعد اختبار طالب سيظهر بيانات ورمز الصف.





- اسم المستخدم، وكلمة المرور من أرقام وحروف ورموز وهذا المفضل لها.





- لو الطالب الذي يستخدم المنصة يكتب اسمه ورمز الصف ويكون من مجموعات المدرسة، ويختار الصف، ورمز اسم أستاذ المادة، وهكذا، مع التأكد من كتابة الحروف صحيحا، الأرقام والحروف باللغة الإنجليزية.





- ضرورة وضع بريد إلكتروني حتى تستطيع استرجاع الحساب وليس شرطا.





- التسجيل مجاني اضغط عليها، ويستحسن دخول رقم الهاتف، وممكن تضغط على تخطي لو غير راغب في دخول الهاتف أو البريد الإلكتروني.



