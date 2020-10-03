وزير الداخلية يبعث رسالة للرئيس فى ذكرى حرب أكتوبر: نصرت شعبك

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد.جاء بها: يطيب لي وهيئة الشرطة أن نبعث لسيادتكم بخالص التهنئة مقرونة بأصدق الأمنيات بدوام التوفيق والسداد.. بمناسبة الاحتفال بذكرى السادس من أكتوبر المجيـد.. تلك الذكرى الوطنية العظيمة.. التي نسترجع فيها بطولات وتضحيات رجال القوات المسلحة الباسلة الذين صدقوا الله عهدًا فأوفاهم بالنصر وعدًا.سيادة الرئيس لقد نصرت شعبك فى مواقف كثيرة ودحرت بحكمة الواثق وعزم المقاتل محاولات طمس الهوية المصرية.. فأيدك المولى جلت قدرته بنصره وتوفيقه.. حتى عبرت بمسيرة الـوطن المفدى لآفاق التنمية والاستقرار والازدهـار حفظكم الله لمصر وحفظ مصر بقيادتكم الحكيمة وجهود أبنائها المخلصين.. إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير.