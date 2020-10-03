«العادلى»: دمج الاقتصاد المصرى فى العالمى يرفع مستويات دخل ‏المواطن

قالت أميرة العادلي، مرشحة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في القائمة الوطنية من أجل مصر، قطاع القاهرة ‏وجنوب ‏ووسط ‏الدلتا، في انتخابات مجلس النواب، إنها ستعمل على ضخ تشريعات تدمج الاقتصاد المصري في الاقتصاد العالمي، بما يؤدي ‏إلى رفع ‏مستويات الدخل والمعيشة في مصر.‏وأوضحت العادلي، أن البلدان النامية أصبحت أكثر أهمية في التجارة العالمية، لافتة إلى أنها تمثل الآن ثلث التجارة ‏العالمية بعد أن ‏كانت لا تتجاوز الربع في أوائل السبعينيات.‏وأشارت العادلي إلى أن الدول التي اختارت المشاركة في التجارة العالمية ساعدها ذلك على جذب الجزء الأكبر من ‏الاستثمار الأجنبي ‏المباشر إليها.‏وأضافت: حدث ذلك في دول كثيرة تبنت تحرير التجارة والإصلاحات الأخرى الموجهة نحو ‏السوق مثل كوريا وسنغافورة التي ‏كانت دولا فقيرة حتى السبعينيات.‏وأكدت مرشحة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن أهم أولوياتها من خلال مهام التشريع والرقابة معالجة المشاكل الهيكلية ‏وضعف أطر السياسات ‏والمؤسسات لبلوغ هذا الهدف. ‏واختتمت: لم يحقق أي بلد في العقود الأخيرة نجاحًا اقتصاديًا من حيث الزيادات الكبيرة في مستويات المعيشة ‏لشعبه دون الانفتاح ‏على العالم، وهذا ما سنعمل عليه. ‏كانت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أعلنت القائمة النهائية بأسماء أعضائها الذين يخوضون سباق انتخابات مجلس النواب ‏‏2020، على القائمة الوطنية من أجل مصر، في القطاعات الأربعة (القاهرة وجنوب ووسط الدلتا)، (الجيزة وشمال ووسط وجنوب ‏الصعيد)، (شرق الدلتا)، و(غرب الدلتا).‏وجاءت أسماء الأعضاء الـ٢٧ الذين تدفع بهم التنسيقية في سباق النواب، كالتالي: ‏ محمد عبدالعزيز، ومحمد تيسير مطر، وأحمد زيدان، وأحمد فتحي، ومحمود بدر، ومي كرم جبر، وأميرة صابر، ومارثا محروس، ‏وأميرة العادلي، ومارسيل سمير، وعمرو درويش، وأحمد مقلد، وعمرو يونس، وهيام الطباخ، وطارق الخولي، وغادة علي، ونشوى ‏الشريف، ورشا أبوشقرة، وأحمد رمزي، وعلاء عصام، وهادية السعيد، وإيمان عبدالقادر، ومحمد إسماعيل، ورحاب عبدالغني، وخالد ‏بدوي، ورشا فايز، ودعاء العريبي.‏