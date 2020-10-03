«العادلى»: دمج الاقتصاد المصرى فى العالمى يرفع مستويات دخل المواطن
السبت 03/أكتوبر/2020 - 01:04 م
محمد الشريف - إسلام نصيرطباعة
قالت أميرة العادلي، مرشحة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في القائمة الوطنية من أجل مصر، قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، في انتخابات مجلس النواب، إنها ستعمل على ضخ تشريعات تدمج الاقتصاد المصري في الاقتصاد العالمي، بما يؤدي إلى رفع مستويات الدخل والمعيشة في مصر.
وأوضحت العادلي، أن البلدان النامية أصبحت أكثر أهمية في التجارة العالمية، لافتة إلى أنها تمثل الآن ثلث التجارة العالمية بعد أن كانت لا تتجاوز الربع في أوائل السبعينيات.
وأشارت العادلي إلى أن الدول التي اختارت المشاركة في التجارة العالمية ساعدها ذلك على جذب الجزء الأكبر من الاستثمار الأجنبي المباشر إليها.
وأضافت: حدث ذلك في دول كثيرة تبنت تحرير التجارة والإصلاحات الأخرى الموجهة نحو السوق مثل كوريا وسنغافورة التي كانت دولا فقيرة حتى السبعينيات.
وأكدت مرشحة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن أهم أولوياتها من خلال مهام التشريع والرقابة معالجة المشاكل الهيكلية وضعف أطر السياسات والمؤسسات لبلوغ هذا الهدف.
واختتمت: لم يحقق أي بلد في العقود الأخيرة نجاحًا اقتصاديًا من حيث الزيادات الكبيرة في مستويات المعيشة لشعبه دون الانفتاح على العالم، وهذا ما سنعمل عليه.
كانت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أعلنت القائمة النهائية بأسماء أعضائها الذين يخوضون سباق انتخابات مجلس النواب 2020، على القائمة الوطنية من أجل مصر، في القطاعات الأربعة (القاهرة وجنوب ووسط الدلتا)، (الجيزة وشمال ووسط وجنوب الصعيد)، (شرق الدلتا)، و(غرب الدلتا).
وجاءت أسماء الأعضاء الـ٢٧ الذين تدفع بهم التنسيقية في سباق النواب، كالتالي: محمد عبدالعزيز، ومحمد تيسير مطر، وأحمد زيدان، وأحمد فتحي، ومحمود بدر، ومي كرم جبر، وأميرة صابر، ومارثا محروس، وأميرة العادلي، ومارسيل سمير، وعمرو درويش، وأحمد مقلد، وعمرو يونس، وهيام الطباخ، وطارق الخولي، وغادة علي، ونشوى الشريف، ورشا أبوشقرة، وأحمد رمزي، وعلاء عصام، وهادية السعيد، وإيمان عبدالقادر، ومحمد إسماعيل، ورحاب عبدالغني، وخالد بدوي، ورشا فايز، ودعاء العريبي.
وأوضحت العادلي، أن البلدان النامية أصبحت أكثر أهمية في التجارة العالمية، لافتة إلى أنها تمثل الآن ثلث التجارة العالمية بعد أن كانت لا تتجاوز الربع في أوائل السبعينيات.
وأشارت العادلي إلى أن الدول التي اختارت المشاركة في التجارة العالمية ساعدها ذلك على جذب الجزء الأكبر من الاستثمار الأجنبي المباشر إليها.
وأضافت: حدث ذلك في دول كثيرة تبنت تحرير التجارة والإصلاحات الأخرى الموجهة نحو السوق مثل كوريا وسنغافورة التي كانت دولا فقيرة حتى السبعينيات.
وأكدت مرشحة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن أهم أولوياتها من خلال مهام التشريع والرقابة معالجة المشاكل الهيكلية وضعف أطر السياسات والمؤسسات لبلوغ هذا الهدف.
واختتمت: لم يحقق أي بلد في العقود الأخيرة نجاحًا اقتصاديًا من حيث الزيادات الكبيرة في مستويات المعيشة لشعبه دون الانفتاح على العالم، وهذا ما سنعمل عليه.
كانت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أعلنت القائمة النهائية بأسماء أعضائها الذين يخوضون سباق انتخابات مجلس النواب 2020، على القائمة الوطنية من أجل مصر، في القطاعات الأربعة (القاهرة وجنوب ووسط الدلتا)، (الجيزة وشمال ووسط وجنوب الصعيد)، (شرق الدلتا)، و(غرب الدلتا).
وجاءت أسماء الأعضاء الـ٢٧ الذين تدفع بهم التنسيقية في سباق النواب، كالتالي: محمد عبدالعزيز، ومحمد تيسير مطر، وأحمد زيدان، وأحمد فتحي، ومحمود بدر، ومي كرم جبر، وأميرة صابر، ومارثا محروس، وأميرة العادلي، ومارسيل سمير، وعمرو درويش، وأحمد مقلد، وعمرو يونس، وهيام الطباخ، وطارق الخولي، وغادة علي، ونشوى الشريف، ورشا أبوشقرة، وأحمد رمزي، وعلاء عصام، وهادية السعيد، وإيمان عبدالقادر، ومحمد إسماعيل، ورحاب عبدالغني، وخالد بدوي، ورشا فايز، ودعاء العريبي.