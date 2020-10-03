ضبط المدير المسئول عن مخزن سلع غذائية دون مستندات بالقليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية من ضبط المدير المسئول عن مخزن دون ترخيص لتجارة السلع الغذائية، بنطاق مركز القناطر الخيرية؛ لتجميعه كميات من السلع الغذائية دون مستندات ومجهولة المصدر، تمهيدا لبيعها بالأسواقتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من العقيد أحمد عبدالعليم، مدير مباحث التموين بالقليوبية، يفيد بضبط المدير المسئول عن مخزن دون ترخيص لتجارة السلع الغذائية بنطاق مركز القناطر الخيرية لتجميعه كميات من السلع الغذائية دون مستندات ومجهولة المصدر تمهيدا لبيعها بالأسواق.وعلى الفور تم تشكيل حملة مكبرة بالتنسيق مع إدارة المسطحات بالقناطر، وتمكنت الحملة من ضبط 7،45 طن دقيق فاخر، بالإضافة إلى 720 عبوة زيت طعام دون مستندات مجهولة المصدر تمهيدا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بحوزة المدير المسئول عن مخزن دون ترخيص لتجارة السلع الغذائيةوتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.