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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط المدير المسئول عن مخزن سلع غذائية دون مستندات بالقليوبية

السبت 03/أكتوبر/2020 - 01:04 م
مخزن سلع غذائية
مخزن سلع غذائية
صلاح حسنى
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية من ضبط المدير المسئول عن مخزن دون ترخيص لتجارة السلع الغذائية، بنطاق مركز القناطر الخيرية؛ لتجميعه كميات من السلع الغذائية دون مستندات ومجهولة المصدر، تمهيدا لبيعها بالأسواق

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من العقيد أحمد عبدالعليم، مدير مباحث التموين بالقليوبية، يفيد بضبط المدير المسئول عن مخزن دون ترخيص لتجارة السلع الغذائية بنطاق مركز القناطر الخيرية لتجميعه كميات من السلع الغذائية دون مستندات ومجهولة المصدر تمهيدا لبيعها بالأسواق.

وعلى الفور تم تشكيل حملة مكبرة بالتنسيق مع إدارة المسطحات بالقناطر، وتمكنت الحملة من ضبط 7،45 طن دقيق فاخر، بالإضافة إلى 720 عبوة زيت طعام دون مستندات مجهولة المصدر تمهيدا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بحوزة المدير المسئول عن مخزن دون ترخيص لتجارة السلع الغذائية

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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