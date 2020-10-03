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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأمم المتحدة تطالب العراق بإجراء تحقيقات في قتل الناشطين

السبت 03/أكتوبر/2020 - 12:58 م
جريدة الدستور
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طالب مقررون لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، السلطات العراقية بإجراء تحقيقات فورية ومستقلة ونزيهة، وتقديم المسئولين إلى العدالة وفقا للمعايير الدولية، وذلك فى مقتل ومحاولة قتل ناشطتين من المدافعات عن حقوق الإنسان فى العراق.

وأشار المقررون، وهم: مارى للور المقررة الخاصة الأممية المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان، وانييس كالامارد المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء، إضافة إلى الفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات- إلى أن الناشطتين العراقيتين قادتا مسيرات احتجاجية ضد الفساد والبطالة فى مدينة البصرة الجنوبية، وفى 17 أغسطس 2020 أطلق مسلحون مجهولون النار على سيارة تقل إحداهما، وهى لوديا ريمون البرتى المدافعة عن حقوق المرأة والبيئة، والتى سبق أن تعرضت لحملة تشهير طويلة أجبرتها على الفرار من المدينة من أجل سلامتها.

ولفت المقررون الأمميون إلى أنها نجت من إطلاق النار لكنها أصيبت فى ساقها، ونوهوا إلى أنه منذ محاولة القتل كان المدافعون عن حقوق الإنسان فى العراق هدفا لتهديدات والافتراءات على الإنترنت.

وذكر المقررون الخاصون أن الناشطة ريهام يعقوب، وهى طبيبة ومدافعة، كانت تدافع أيضا عن حقوق المرأة فى ممارسة الرياضة في الأماكن العامة واستخدام المرافق الرياضية، وقتلت على يد مسلحين مجهولين يركبان دراجة بخارية بينما كانت تقود سيارتها فى وسط البصرة.

ولفت المقررون إلى أنه برغم أن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان فى العراق يواجهون مخاطر جسيمة، إلا أن النساء يواجهن مخاطر متعددة، إضافة إلى التحيز والإقصاء من قبل المجتمع والقادة السياسيين، فضلا عن الاعتداءات الجسدية والعنف الجنسي والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب حتى الموت.

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