خبير اقتصادى: تطوير «مصر للسياحة» يدفع التعاون مع القطاع الخاص

قال الخبير الاقتصادي أحمد البكري، إن التعاون بين القطاعين العام والخاص هو الحل الوحيد عقب أزمة الركود التي يعيشها القطاع السياحي على خلفية الآثار السلبية لفيروس كورونا.وأضاف البكري، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن تطوير شركة مصر للسياحة، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، سيعمل على عودة التعاون بين القطاعين الخاص والعام عبر الآليات الجديدة التي أعلنت عنها أماني الترجمان، الرئيس التنفيذي الجديد للشركة.وأوضح، أن مصر للسياحة لديها مكانة تاريخية عظيمة ومجموعة من الأصول المملوكة لها والفروع المنتشرة، حيث من الممكن أن يتم التعاون بين الشركة وشركات القطاع الخاص عبر الاستعانة بالفروع المملوكة لها.وتعمل وزارة قطاع الأعمال العام بقيادة هشام توفيق، على تنمية إيرادات الشركات التابعة لها ضمن رؤية تتمثل في استغلال الأصول المملوكة والاستثمارات، وتأهيل الكوادر الإدارية بالشركات، وتحديث نظم الإدارة وميكنة نظم العمل، في إطار دعم الشركات المملوكة لها للمنافسة في الأسواق المحلية.