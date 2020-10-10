أسامة علي ماهر يكتب: الفتى والفهلوة والجدعنه والمأزق الفرعوني

لا يمكن فهم وتحليل الشخصية المصرية الحالية إلا من خلال النظر إلى الوراء، التفاخر والتأثر بالحضارة المصرية القديمة واصرارنا على أننا إلى الآن نعيش في عصر بناة الأهرامات أو في عصر الدولة الفرعونية الحديثة ورمسيس وتحتمس جعلنا نشعر أننا وصلنا إلى قمة سلم الحضارة وأن العالم لا يأتي بجديد، احنا عملنا كل حاجة واحنا اللي دهنا الهوا دوكو.الميراث التاريخي لأي حضارة يكون بشكل معرفي عن طريق العلم والثقافة والآداب والفنون الخ والميراث المادي على شكل النية ومعابد وكنوز ومقابر الخ.لقد وصل المصريين القدماء إلى قمة الميراث الحضاري بكلا نوعيه الاسهل في فهمه أو توصيله هو الميراث المادي لأنه واضح للعيان أو علي الأقل الي حدا كبير داخل وخارج مصر، النية اكتشفت ولكننا إلى الآن في أحيان كثيرة غير قادرين على فهم أبعادها كليا من حيث الهدف منها أو كيفية بنائها أو اختيار مواقعها الخ.الشق المعرفي من ميراث الفراعنة الثقيل هو الأصعب في فهم ماهيته وحدوده أو حجم العلوم التي وصلوا إليها لكن من الثابت أن الكثير من الشعوب التي مرت فوق أراضينا طورت في هذه العلوم ولا ينكر أحد حجم الإسهام العظيم لحضارتنا في التطور الإنساني الحالي وأن الحضاره الإنسانيه الحالية تدين بالكثير إلى هذه الأرض.حلو طب ايه هى المشكله؟ المشكله إننا لسه برضوا فاكرين اننا بتبني الهرمونات الحقيقه ان علاقتنا بالهرم هي بس شارع الهرم اللي فيه نوادي ليلية، حتى الإرث المادي من تأخرنا عن ركب الإنسانية في معظم ألغازه ناس من بره من اول شامبليون اللي فكلنا رموز اللغة مرورًا بهاورد كارتر اللي اكتشف مقبرة توت وماسبيرو اللي اكتشف حاجات ماتتعدش الي البعثة الالمانية اللي ضحكت عليها وأخذت رأس نفرتيتي، كل ده واحنا نايمين في العسل وفاكرين انه مش مهم لان الحاجة بتاعتنا لا مؤاخذه، طب ما تيجي نشتغل بذمه؟ لا ما أجدادنا خلصوا اليمنى طب العلوم ؟ ما كل اللي الناس تكتشفه احنا عملناه من بيجي سبع تلاف سنه، وهنا بفتكر العبقري جميل راتب وسؤاله في فيلم الكيف، حد في الدنيا بنى هرم؟ هو ده مربط الفرس، احنا عملنا كل حاجه وبنينا كل حاجه والناس كلها والحضارة ف أي حته شويه تفاصيلً.من أشهر أهم المصطلحات الدارجة في المجتمع المصري الآن هما الفتيّ والفهلوة والجدعنه، لا نحتاج إلى أي تحليل لنفهم اصل كلمه فتىّ وهي تستخدم عندما يطرأ أمر يحتار فيه عامه الناس فيأتي شخص ذو معرفه ليوضح العامة ما يجهلون وعادة يقترن هذا بأمر من أمور الدين أما الفهلوه فهي ترجع إلى البهلوڤيه أو الفارسيه القديمه وكان من تحدث البهلوڤيه فهو شخص عالم وفصيح وحرفت هذه الكلمة إلي أن وصلت إلينا كفهلوهً، أما الجدعنه ف هي من الاجدع وهو أحد أسماء الشيطان.مفيش أي يوم بيعدي وانت تجوب المحروسة إلا حتما ولابد تقابل شخص يندرج تحت هذه الصفات وممكن من عظمه المصريين تلاقي واحد فيه كل هذه الصفات ويتعامل معاك متقمصا هذه الشخصيات التلاته الفتّاي والفهلوي والجدع.السؤال الذي يطرح نفسه لماذا تحولت هذه المفردات الي تقريبا عكس معناها الأصلي في الفتي يدل على عدم فهم والحرص على الإدلاء برأي حتى بدون معرفة والفهلوة أصبحت استخدام كل الطرق بشكل ميكيافيلي لتحقيق أي هدف والجدعنه أصبحت هدف ورقيمه نبيلة في مجتمعنا يصبوا إليه الجميع، من المؤكد أن هناك تسلسل زمني ومواقف محددة في حياة هذه المصطلحات أدت إلي هذا التحور في رحله عمرها مئات أو آلاف في حياة هذه المصطلحات، من وجهة نظري أن الفراعنة مسؤولين عن هذا أيضا، المصري الذي انتهي من نوع من بناء الأهرامات لابد وأن يعرف كل شيء، فلا يعقل أن تسأله منين اروح لكوكب المريخ ومش هيرد عليك يقولك تدخل بعد المزلقان يمين هتلاقيه اول ناصيه ع الشمال، هنا تقع واقعة الفتى وإذا كان هذا الشخص محتاج أساسا يروح المزلقان ويطلب منك تنزله عند المزلقان ويبقي فهلوة وتقوم انت تعرض عليه سيجاره فيرفض فبقي عملك خدمة ببلاش فيبقى جدع.لا شك أن الإسهام الفردي لمصريين ف الحضاره الانسانيه في غايه الأهميه لكن للأسف لا أحد يستطيع أن ينكر أنها جميعها إسهامات فردية لمصريين عباقرة في مجالاتهم، المأساة بالنسبة لي هي أننا عاجزون عن إدراك أننا حتى نعود، كشعب أو مجموعة، أن نعترف إلى ما حققه هؤلاء العمالقة الفراعنة، علينا أولا ان نقتنع أننا لابد أن نعود إلى إنتاج المعرفة ولا يقتصر دورها فقط على استهلاكهًا، كفاية فتي وفهلوه عشان نبقي جدعان!- عضو سابق في مجلس الشعب السويدي.