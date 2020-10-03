بداخلها مومياوات.. اكتشاف 59 تابوتًا أثريًا فى سقارة (صور)

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن الكشف الأثري الذي نحن بصدد الإعلان عنه اليوم هو حدث كبير، حيث قد تم اكتشاف 3 آبار بداخلها 59 تابوتا أثريا بداخلها المومياوات الخاصة بها، بالإضافة لمئات القطع الأثرية.وأضاف العناني أن كشف اليوم لم ينتهِ حتى الآن، وما زال العمل جاريا من قبل البعثة المصرية للتوصل للكشف كاملا، حيث ما زال هناك العديد من المفاجآت التي ستظهر مع المزيد من العمل.جاء ذلك خلال الإعلان عن كشف أثري جديد بمنطقة سقارة، نتيجة لأعمال البعثة الأثرية المصرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار، برئاسة الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس.وعثرت البعثة على ما يقارب 40 تابوتا مغلقا منذ حوالي 2500 عام، بالإضافة لعدد من تماثيل الأوشابتي، وتمثال من البرونز للإله نفرتوم.وتعد جبانة سقارة من أهم المناطق الأثرية فى مصر، حيث يوجد بها مقابر تغطى جدرانها نقوش فى غاية الجمال والروعة، كما يوجد فيها أهرام ومعابد ومدافن السيرابيوم، وقد اشتق اسمها من إله الجبانة «سوكر».