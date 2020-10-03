برلمانى محذرًا من تحدى الصور على فيسبوك: وسيلة للتجسس وسرقة البيانات

حذر جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، من التطبيقات التي انتشرت مؤخرا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بشأن تحدي الصور "قبل وبعد-ميري وملكي-بالجلابية.. إلخ".وأكد النائب، في بيان، أن مثل هذه التطبيقات تسمح باختراق الحسابات الشخصية والاطلاع على البيانات الموجودة فيها، بما يشكل خطورة كبيرة على صاحب الحساب، وعدم قدرته في الحفاظ على بعض البيانات.وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية عدم التفاعل مع مثل هذه التطبيقات التي تظهر من آن لآخر، لا سيما أن هناك شكاوى عديدة من سرقة بعض الحسابات على فيسبوك وإساءة استغلالها.وأشار طلعت، إلى أن التطبيقات التي تتم فيها مشاركة البيانات الشخصية قد تكون طريقة جديدة للتجسس على الحسابات والبيانات الشخصية لأصحابها، مطالبا جميع المستخدمين بضرورة الحفاظ على خصوصيتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.