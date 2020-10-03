469.7 ألف إصابة بكورونا و42.3 ألف وفاة في بريطانيا

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة إلى 469 ألفا و769 حالة، حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم السبت بتوقيت لندن، حسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.وأظهرت البيانات أن عدد الوفيات في المملكة المتحدة جراء الإصابة بالفيروس وصل إلى 42 ألفا و358.وأشارت البيانان إلى تعافى 2389 من المصابين حتى الآن.وأعلنت المملكة المتحدة تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد قبل نحو 35 أسبوعا.