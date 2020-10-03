وزيرة الثقافة توجه ببث أمسية نادرة للمشير الجمسى من صالون الأوبرا

ضمن الاحتفالات بذكرى انتصارات حرب أكتوبر وفى إطار فعاليات المبادرة الإلكترونية "الثقافة بين إيديك"؛ وجهت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، ببث حلقة نادرة من أمسيات صالون الأوبرا الثقافى التى أعدها وقدمها المبدع الكبير محمد سالم، واستضافت المشير عبدالغنى الجمسى، روى خلالها ذكريات وأسرار النصر العظيم، بحضور اثنين من الفنانين الذين استلهموا معجزة العبور، وهما الموسيقار عمر خيرت والفنان محمود ياسين، وذلك فى السادسة مساء الثلاثاء 6 أكتوبر على قناة وزارة الثقافة باليوتيوب.وقالت عبدالدايم إن احتفالات الثقافة المتنوعة بانتصارات أكتوبر تسعى إلى إحياء ذكرى خالدة نجحت فى تشكيل تاريخ مصر الحديث، وأضافت أن الفعاليات تم اختيارها بعناية لتعمل على إبراز قوة وصلابة المجتمع المصرى فى مواجهة التحديات، مشيرة إلى أن انتصارات أكتوبر المجيدة تعد قدوة ملهمة للشباب والنشء الجديد وحافزا لمواصلة بناء الوطن والحفاظ على مكتسباته.يشار إلى أن احتفالات وزارة الثقافة بذكرى حرب أكتوبر تشمل إذاعة ثلاثة أفلام وثائقية على قناتها باليوتيوب، تتناول الانتصار العظيم وتتضمن مشاهد حية من معجزة العبور، وهى "6 أكتوبر" في الخامسة مساء الثلاثاء المقبل، "صائد الدبابات" فى السادسة مساء الأربعاء، و"أبطال من مصر" فى السادسة مساء الخميس 8 أكتوبر الجاري.