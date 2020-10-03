ضبط 633 هاربًا من تنفيذ الأحكام بأسوان

شن ضباط مديرية أمن أسوان، اليوم السبت، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، حملة مفاجئة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية والخارجين على القانون بالمحافظة، نتج عنها تنفيذ 633 أحكام قضائية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء مصطفى عبدالفتاح، مدير أمن أسوان.وجاءت الأحكام التي تنفيذها كالتالي: 3 جنايات، و(133) أحكام حبس جزئي، و(23) أحكام حبس مستأنف، فضلا عن (325) أحكام غرامات، و(149) أحكام المخالفات، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.يأتي ذلك في إطار خطة مديرية أمن أسوان، بتكثيف الوجود الشرطي بالشارع لفرض الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية، فضلًا عن مكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة، والحد من تجارة وترويج كل المواد المخدرة.