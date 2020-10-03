إصابة 7 أشخاص فى انقلاب سيارة جنوب البحر الأحمر

أصيب 7 أشخاص بإصابات متفرقة في حادث انقلاب سيارة نصف نقل بطريق "مرسى علم- القصير" جنوب البحر الأحمر، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج وتحرر محضر بالواقعة.تلقى الدكتور محمد غريب مدير مرفق الإسعاف بالبحر الأحمر بلاغًا يفيد بانقلاب السيارة رقم ا م ب 129، وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة 7 أشخاص وتراوحت الإصابات ما بين كدمات وسحجات وآلام بالظهر والساق والكتف، وأن المصابين تتراوح أعمارهم ما بين 19 و58 عاما من محافظات المنيا والشرقية والقليوبية، وتم نقلهم لمستشفى جراحات اليوم الواحد بمرسى علم لتلقي العلاج.