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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

بـ3.2 مليار جنيه.. «طفرة» بمياه الشرب وصرف المنيا فى عهد السيسى

السبت 03/أكتوبر/2020 - 11:14 ص
السيسي
السيسي
محمد إبراهيم
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قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن محافظة المنيا شهدت طفرة فى استثمارات قطاع مياه الشرب والصرف الصحى فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث تم تنفيذ العديد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى وإحلال وتجديد بكافة مراكز المحافظة المختلفة بتكلفة إجمالية حوالي 3 مليارات و244 مليون جنيه.

وأوضح المهندس ياسر الشهاوي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، أنه تم تنفيذ مشروعات وخدمات بفرع دير مواس بتكلفة إجمالية 455 مليون جنيه وأبرزها محطة ديرمواس المرشحة ومحطة رفع صرف صحى تانوف وتنفيذ وصلات مجانية لأكثر من 3000 مشترك.

وقال: "شهد مركز ملوى تنفيذ خدمات بحوالى 290 مليون ونصف المليون جنيه، أبرزها المرحلة الثانية لمحطة معصرة ملوى ومحطة مياه ابشادات المرشحة".

وأضاف الشهاوى أنه فيما يخص مركز أبوقرقاص، فقد تم تنفيذ خدمات ومشروعات بحوالي مليار و60 مليون جنيه، أبرزها محطة المطاهرة المرشحة 1200 لث وعمل وصلات للأسر الأولى بالرعاية بحوالى 5 ملايين جنيه.

وأوضح رئيس الشركة أنه فيما يخص مركز ومدينة المنيا فقد تم إنجاز أعمال بحوالي 378 مليون جنيه أبرزها محطة رفع صرف صحي صفط الخمار، ومحطة رفع صرف صحي الأوقاف، كما شهد مركز سمالوط تنفيذ مشروعات مياه وصرف صحي بمبلغ 304.4 مليون جنيه حيث تم تركيب العديد من الآبار الغاطسة للتغلب على ضعف المياه بالمناطق الساخنة.

وأضاف أنه فيما يخص مركز مطاى، فقد تم تنفيذ أعمال بمبلغ 71 مليون جنيه، منها استلام محطة رفع صرف صحي أولاد الشيخ علي، ومحطة رفع صرف صحي أدقاق المسك، وفى فرع بنى مزار فقد تم صرف مبلغ 292 مليون جنيه أبرزها استلام محطة رفع أبوجرج، ومحطة رفع الحسينية.

وقال: "شهد مركز مغاغة إنجازات بحوالى 170 مليون جنيه، أبرزها محطة رفع صرف صحي الهدار ومحطة رفع أبا البلد، كما تم مد وتدعيم العديد من الخطوط، وعن مركز العدوة فقد تم تنفيذ إنجازات بمبلغ 223 مليون جنيه، أبرزها مركز خدمة عملاء العدوة بعد التجديد، ومحطة صرف صحي بني وركان، واستلام محطة صرف صحي كفرمهدى".

وأكد الشهاوى أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي يشهد تطورًا فى الخدمات المقدمة للجمهور من أجل الوصول إلى جودة المياه المنتجة والصرف الصحي الآمن.

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