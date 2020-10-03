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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العراق يجدد التعبير عن قلقه بشأن إغلاق السفارة الأمريكية في بغداد

السبت 03/أكتوبر/2020 - 11:21 ص
فؤاد حسين
فؤاد حسين
وكالات
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بحث وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، مع نظيره الأمريكي، مايك بومبيو، العلاقات والروابط الثنائيّة بين البلدين، والقرار المبدئي للإدارة الأمريكية بإغلاق سفارتها في بغداد.

وحسب بيان للخارجية العراقية، تلقى الوزير فؤاد حسين اتصالًا هاتفيًّا من نظيره الأمريكي مايك بومبيو، مساء أمس الجمعة.

وأضاف أن "الوزير العراقي عبّر عن قلق بلاده تجاه هذا القرار، رغم كونه قرارًا سياديًا يخصّ الجانب الأمريكي، لكنه قد يؤدي إلى نتائج لا تصب في مصلحة الشعب العراقي".

ونقل البيان عن الوزير فؤاد حسين قوله إن "الحكومة العراقية اتخذت عددًا من الإجراءات الأمنية، التنظيمية، والسياسية، والدبلوماسية، لوقف الهجمات على المنطقة الخضراء والمطار، وسوف تكون هناك نتائج إيجابية ملموسة في القريب العاجل".

من جهته، قال وزير الخارجية الأمريكي، حسب البيان العراقي، إن "العلاقات الأمريكية- العراقية مهمة للجانبين".

وأشار البيان إلى أن "الجانبين ناقشا مُختلف الاحتمالات المستقبلية بالنسبة لوضع البعثات الدبلوماسية في بغداد، ووعد الوزير الأمريكي بأخذ ما طرح في النقاش بنظر الاعتبار".

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