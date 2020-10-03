تحتاج لأموال كثيرة.. توقعات برج الميزان أكتوبر 2020
السبت 03/أكتوبر/2020 - 11:36 ص
هويدا سعيدطباعة
يبحث العديد من الأشخاص عن توقعات أبراجهم في بداية كل شهر، على كل الأصعده سواء العاطفية أو المهنية أو العاطفية.
خبيرة الأبراج ندى عادل، كشفت في تصريحات خاصة لـ "الدستور" عن توقعاتها لبرج الميزان أكتوبر 2020.
توقعات برج الميزان لشهر أكتوبر:
توقعات برج الميزان عمليًا:
تلجأ لمساعدة الآخرين دون أن تشعر وتترك كل شيء حتى عملك للوقوف بجانب اي احد من الأقارب أنت تحب عائلتك وتعمل من أجل التكاتف الأسري ينصحك الفلك ألا تهلك نفسك وحياتك العملية ستنهمك بها هذا الشهر لتوفير المصاريف الطارئة، أنت تحتاج إلى مال كثير هذا الشهر حتى تغطي احتياجاتك ولكن سيحتفلون بعيد ميلادك كل الأحباء ويختم الشهر بالسعادة والفرح والسرور وياتيك الهدايه المفرحه من المقربين والأصدقاء.
توقعات برج الميزان عاطفيًا:
سوف تشعر بارتياح ناحية الحبيب ويزول منك التوتر والشك والقلق بشأن العلاقة، وغير المرتبطين ستقابل شريك ينسيك الماضي ويحتفل معك ويغمرك ضحك وسعاده.
توقعات برج الميزان صحيا:
تحتاج إلى قسط من الراحة النفسية والنوم الكافي انت تبذل مجهود قاسي جدا.
خبيرة الأبراج ندى عادل، كشفت في تصريحات خاصة لـ "الدستور" عن توقعاتها لبرج الميزان أكتوبر 2020.
توقعات برج الميزان لشهر أكتوبر:
توقعات برج الميزان عمليًا:
تلجأ لمساعدة الآخرين دون أن تشعر وتترك كل شيء حتى عملك للوقوف بجانب اي احد من الأقارب أنت تحب عائلتك وتعمل من أجل التكاتف الأسري ينصحك الفلك ألا تهلك نفسك وحياتك العملية ستنهمك بها هذا الشهر لتوفير المصاريف الطارئة، أنت تحتاج إلى مال كثير هذا الشهر حتى تغطي احتياجاتك ولكن سيحتفلون بعيد ميلادك كل الأحباء ويختم الشهر بالسعادة والفرح والسرور وياتيك الهدايه المفرحه من المقربين والأصدقاء.
توقعات برج الميزان عاطفيًا:
سوف تشعر بارتياح ناحية الحبيب ويزول منك التوتر والشك والقلق بشأن العلاقة، وغير المرتبطين ستقابل شريك ينسيك الماضي ويحتفل معك ويغمرك ضحك وسعاده.
توقعات برج الميزان صحيا:
تحتاج إلى قسط من الراحة النفسية والنوم الكافي انت تبذل مجهود قاسي جدا.