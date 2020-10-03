تحتاج لأموال كثيرة.. توقعات برج الميزان أكتوبر 2020

توقعات برج الميزان لشهر أكتوبر:

توقعات برج الميزان عمليًا:

توقعات برج الميزان عاطفيًا:

توقعات برج الميزان صحيا:

يبحث العديد من الأشخاص عن توقعات أبراجهم في بداية كل شهر، على كل الأصعده سواء العاطفية أو المهنية أو العاطفية.خبيرة الأبراج ندى عادل، كشفت في تصريحات خاصة لـ "الدستور" عن توقعاتها لبرج الميزان أكتوبر 2020.تلجأ لمساعدة الآخرين دون أن تشعر وتترك كل شيء حتى عملك للوقوف بجانب اي احد من الأقارب أنت تحب عائلتك وتعمل من أجل التكاتف الأسري ينصحك الفلك ألا تهلك نفسك وحياتك العملية ستنهمك بها هذا الشهر لتوفير المصاريف الطارئة، أنت تحتاج إلى مال كثير هذا الشهر حتى تغطي احتياجاتك ولكن سيحتفلون بعيد ميلادك كل الأحباء ويختم الشهر بالسعادة والفرح والسرور وياتيك الهدايه المفرحه من المقربين والأصدقاء.سوف تشعر بارتياح ناحية الحبيب ويزول منك التوتر والشك والقلق بشأن العلاقة، وغير المرتبطين ستقابل شريك ينسيك الماضي ويحتفل معك ويغمرك ضحك وسعاده.تحتاج إلى قسط من الراحة النفسية والنوم الكافي انت تبذل مجهود قاسي جدا.