توقعات «السرطان» لشهر أكتوبر.. أبتعد عن أماكن نقل العدوي
السبت 03/أكتوبر/2020 - 11:37 ص
هويدا سعيدطباعة
يبحث كل شخص مع بداية الشهر الجديد عما تخفيه الأبراج الفلكية الشمسية من توقعات على الصعيدين العاطفي والمهني، وسنعرض لك في تصريحات خاصة للدستور توقعات خبيرة الابراج ندي عادل لشهر أكتوبر 2020.
توقعات برج السرطان عمليًا:
تتردد قليلًا لكن هذا ليس فى صالحك، ستكون محور اهتمام من حولك، حافظ على أدائك، فلديك الكثير لتحقيقه.
توقعات برج السرطان عاطفيًا:
لا تعقد الأمور حتى لا تفوتك أوقات السعادة، أعتني بحياتك العاطفية، حاول ان تكون تصرفاتك وقرارات معتدله.
توقعات برج السرطان صحيا:
ابتعد عن الأمكان التي تنقل العدوى، يجب أن تكون حريصًا طوال الوقت، أنتبه للأشياء التي تلمسها بيدك وبقية الأشياء التي يمكن أن تنقل إليك المرض.
توقعات برج السرطان عمليًا:
تتردد قليلًا لكن هذا ليس فى صالحك، ستكون محور اهتمام من حولك، حافظ على أدائك، فلديك الكثير لتحقيقه.
توقعات برج السرطان عاطفيًا:
لا تعقد الأمور حتى لا تفوتك أوقات السعادة، أعتني بحياتك العاطفية، حاول ان تكون تصرفاتك وقرارات معتدله.
توقعات برج السرطان صحيا:
ابتعد عن الأمكان التي تنقل العدوى، يجب أن تكون حريصًا طوال الوقت، أنتبه للأشياء التي تلمسها بيدك وبقية الأشياء التي يمكن أن تنقل إليك المرض.