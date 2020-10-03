توقعات «السرطان» لشهر أكتوبر.. أبتعد عن أماكن نقل العدوي

توقعات برج السرطان عمليًا:

توقعات برج السرطان عاطفيًا:

توقعات برج السرطان صحيا:

يبحث كل شخص مع بداية الشهر الجديد عما تخفيه الأبراج الفلكية الشمسية من توقعات على الصعيدين العاطفي والمهني، وسنعرض لك في تصريحات خاصة للدستور توقعات خبيرة الابراج ندي عادل لشهر أكتوبر 2020.تتردد قليلًا لكن هذا ليس فى صالحك، ستكون محور اهتمام من حولك، حافظ على أدائك، فلديك الكثير لتحقيقه.لا تعقد الأمور حتى لا تفوتك أوقات السعادة، أعتني بحياتك العاطفية، حاول ان تكون تصرفاتك وقرارات معتدله.ابتعد عن الأمكان التي تنقل العدوى، يجب أن تكون حريصًا طوال الوقت، أنتبه للأشياء التي تلمسها بيدك وبقية الأشياء التي يمكن أن تنقل إليك المرض.