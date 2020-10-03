برلمانى: مشروع «مرابط مصر» عودة للحفاظ على كنوزنا

أكد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن إطلاق مشروع "مرابط مصر" لاستعادة الإرث المصري في تربية وإنتاج الخيول، يؤكد عودة الحفاظ على كنوزنا المصرية، كون الخيول المصرية هي أجمل الخيول العربية، وأن الغالبية المنتشرة منها في الدول العربية والأجنبية مصرية الأصل، فضلا عن أن أوروبا تستوردها من مصر.وأشار النائب، في بيان له اليوم، إلى أن مصر دولة رائدة في تربية الخيول العربية الأصيلة، حيث إنّ المنظمة الدولية للحصان العربي أُنشئت عام 1968 على السجل المصري، حين لم تكن هناك سجلات منتظمة للخيول العربية سوى في 5 دول بالعالم، وهي: مصر وروسيا وفرنسا وبولندا وإسبانيا، وتاريخ تربية الخيول العربية في مصر يعود إلى القرن التاسع عشر، حين كانت مصر من أغنى الدول العربية، وقد اشترى المصريون في ذلك الوقت الكثير من الخيول العربية الأصيلة.وأضاف أن الحصان المصري، يُعدّ من أغلى وأنقى الخيول، فالسلالة المصرية معروفة عالميا، وأن مصر اهتمت على مدار تاريخها برياضات الخيول، وكانت السباقات أحد أهم الرياضات التي يُقبل على متابعتها المصريون، وكانت لها أماكن خاصة، وقد أنشأت الحكومة المصرية أول "قومسيون" للخيل عام 1892 نظرا لحاجتها المستمرة لعدد من الخيول الجيدة، ويوجد عدد كبير من مزارع الخيول الخاصة، خاصة أن تربيتها تعدّ أحد الاستثمارات المهمة في البلد وأن اهتمام الرئيس السيسي بهذا المشروع ومن ثم الحكومة يؤكد إدراكنا لكنوزنا وكيفية الحفاظ عليها.